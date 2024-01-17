Россиянам напомнили о способах обмана при продаже квартиры

Россиян предостерегли от сделок с ведомыми продавцами

Ведение мошенниками продавца при сделке являются наиболее частыми способами обмана россиян на рынке недвижимости. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Руководитель офисов «Митино» и «Крылатское» компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова напомнила, что в случае с ведомым продавцом россиянина (как правило, одинокого человека) начинают вести мошенники, настаивая на фиктивной с их слов сделке купли-продажи квартиры в целях поимки преступников.

Россиян предостерегли, что ведомые продавцы сразу после сделки перечисляют деньги мошенникам, а покупателям отказываются передать проданную квартиру.

Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова увидела причину доверчивости россиян мошенникам в новой возможности проверить документы через онлайн-ресурсы. Злоумышленники в этом случае пытаются как можно быстрее перевести общение с жертвой в сторонний мессенджер, добавила генеральный директор премии в сфере недвижимости Urban Awards Ольга Хасанова.

Эксперты посоветовали россиянам обращать внимание на подозрительно спешную перепродажу квартиры или дома при неадекватно низкой цене.

Кроме того, на рынке популярны такие виды мошенничества, как продажа квартиры с лицами группы повышенного риска (одинокими пенсионерами, лицами с психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостью). Ситуация становится более опасной, если квартира для продавца является единственным жильем, а собственника принудили подписать документы, а также, если намечается банкротство физического лица.

В настоящее время с мошенничеством сталкиваются порядка 0,5 процента покупателей жилья. С учетом того, что на вторичном рынке регистрируются десятки тысяч сделок, обман покупателей может насчитывать сотни случаев, заявили в «Метриуме».

Ранее сообщалось, что в Москве практически не осталось полноценных квартир стоимостью до 5 миллионов рублей. На январь 2024 года по такой стоимости в столице выставлено всего около 40 лотов.