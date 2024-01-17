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11:13, 17 января 2024Среда обитания

Россиянам напомнили о способах обмана при продаже квартиры

Россиян предостерегли от сделок с ведомыми продавцами

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ведение мошенниками продавца при сделке являются наиболее частыми способами обмана россиян на рынке недвижимости. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Руководитель офисов «Митино» и «Крылатское» компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова напомнила, что в случае с ведомым продавцом россиянина (как правило, одинокого человека) начинают вести мошенники, настаивая на фиктивной с их слов сделке купли-продажи квартиры в целях поимки преступников.

Россиян предостерегли, что ведомые продавцы сразу после сделки перечисляют деньги мошенникам, а покупателям отказываются передать проданную квартиру.

Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова увидела причину доверчивости россиян мошенникам в новой возможности проверить документы через онлайн-ресурсы. Злоумышленники в этом случае пытаются как можно быстрее перевести общение с жертвой в сторонний мессенджер, добавила генеральный директор премии в сфере недвижимости Urban Awards Ольга Хасанова.

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Эксперты посоветовали россиянам обращать внимание на подозрительно спешную перепродажу квартиры или дома при неадекватно низкой цене.

Кроме того, на рынке популярны такие виды мошенничества, как продажа квартиры с лицами группы повышенного риска (одинокими пенсионерами, лицами с психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостью). Ситуация становится более опасной, если квартира для продавца является единственным жильем, а собственника принудили подписать документы, а также, если намечается банкротство физического лица.

В настоящее время с мошенничеством сталкиваются порядка 0,5 процента покупателей жилья. С учетом того, что на вторичном рынке регистрируются десятки тысяч сделок, обман покупателей может насчитывать сотни случаев, заявили в «Метриуме».

Ранее сообщалось, что в Москве практически не осталось полноценных квартир стоимостью до 5 миллионов рублей. На январь 2024 года по такой стоимости в столице выставлено всего около 40 лотов.

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      Мария Черкасова
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