В Москве исчезло дешевое жилье

«Циан»: в Москве исчезли полноценные квартиры стоимостью до 5 млн рублей

В Москве почти не осталось полноценных квартир стоимостью до 5 миллионов рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков платформы «Циан».

На январь 2024 года по такой стоимости в столице выставлено около 40 лотов. Это студии-апартаменты площадью 19-25 квадратных метров у МКАД.

Полноценное вторичное жилье в таком ценовом диапазоне в Москве исчезло, констатируют специалисты. Минимальная сумма сделки — 5,2 миллиона рублей. Причем такие лоты располагаются также на окраине Новой Москвы. Более дешевые варианты представляют собой доли в квартирах, мини-студии и апартаменты, сформированные в ходе реконструкции жилых домов и гостиниц.

В пределах 10 миллионов рублей к покупке предлагается порядка 20 тысяч объектов в новом и старом фонде. В это число входят и трехкомнатные квартиры, правда, не самого лучшего качества, отметили эксперты.

Ранее стала известна стоимость самого дешевого жилья в центре Москвы. Квартира площадью 35 квадратных метров в Пресненском районе столицы обойдется в 10,5 миллиона рублей.