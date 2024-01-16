Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

Цена самой дешевой квартиры в центре Москвы составила 10,5 миллиона рублей

Цена самой дешевой однокомнатной квартиры в Центральном административном округе Москвы на вторичном рынке, доступной для покупки в данный момент, составила 10,5 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет об объекте, расположенном в Пресненском районе столицы. Площадь лота — 35 квадратных метров, он находится на первом этаже дома. Специалисты отметили, что в данный момент на продажу в центре Москвы выставлены лишь три «однушки» стоимостью до 11 миллионов рублей. При этом наиболее бюджетные объекты расположены в Пресненском и Мещанском районах города.

В декабре 2023 года эксперты агентства недвижимости Trust Realty выяснили, сколько стоит арендовать самую дешевую квартиру в Москве с видом на Кремль. Согласно их данным, такое жилье можно снять за 110 тысяч рублей в месяц.