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13:38, 16 января 2024Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

Цена самой дешевой квартиры в центре Москвы составила 10,5 миллиона рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва» 

Цена самой дешевой однокомнатной квартиры в Центральном административном округе Москвы на вторичном рынке, доступной для покупки в данный момент, составила 10,5 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет об объекте, расположенном в Пресненском районе столицы. Площадь лота — 35 квадратных метров, он находится на первом этаже дома. Специалисты отметили, что в данный момент на продажу в центре Москвы выставлены лишь три «однушки» стоимостью до 11 миллионов рублей. При этом наиболее бюджетные объекты расположены в Пресненском и Мещанском районах города.

В декабре 2023 года эксперты агентства недвижимости Trust Realty выяснили, сколько стоит арендовать самую дешевую квартиру в Москве с видом на Кремль. Согласно их данным, такое жилье можно снять за 110 тысяч рублей в месяц.

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      Полина Кислицына
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