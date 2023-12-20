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20:56, 20 декабря 2023Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры с видом на Кремль

Самую дешевую квартиру с видом на Кремль можно арендовать за 110 тыс. руб.
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Стоимость аренды самой дешевой квартиры с видом на Московский Кремль, доступной для съемщиков в декабре 2023 года, составляет 110 тысяч рублей в месяц. Такую цену раскрыли эксперты агентства недвижимости Trust Realty, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно арендовать двухкомнатный объект площадью 60 квадратных метров на Новом Арбате. Квартира располагается на 21 этаже жилого дома. При этом аренда самого дорогого объекта с тем же видом обойдется почти в шесть раз дороже — речь идет о трехкомнатной квартире в 230 «квадратов» в Тверском районе за 620 тысяч рублей в месяц.

Всего на данный момент в Москве экспонируются 13 квартир с видом на знаменитую крепость. Средняя арендная ставка за такое жилье составляет 465 тысяч рублей в месяц, а средняя площадь этих квартир — 161 «квадрат».

Ранее сообщалось, что цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль, которая продавалась в октябре, составила 18 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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