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02:55, 2 июня 2024Наука и техника

Маск понадеялся обнаружить на Юпитере много интересного

Илон Маск: человечество обнаружит много интересного на спутниках планеты Юпитер
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск выразил надежду, что на спутниках планеты Юпитер человечество обнаружит много интересного. Такое предположение он сделал в социальной сети X.

Бизнесмен прокомментировал публикацию научно-популярного паблика "Black Hole", посвященную второму по величине спутнику Юпитера Каллисто. «Мы обнаружим много чего интересного на спутниках Юпитера», — отметил он.

Ранее Маск заявил, что даже в том случае, если человечество отправит зонды для изучения Вселенной, им вряд ли удастся найти разумную жизнь. По его словам, в лучшем случае они отыщут остатки давно исчезнувших цивилизаций.

В декабре 2023 года предприниматель заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал создать базу на Луне и города на Марсе. По его мнению, людям следует «находиться там, среди звезд».

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      Марина Совина
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