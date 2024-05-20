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19:14, 20 мая 2024Из жизни

Илон Маск рассказал об НЛО и пришельцах

Илон Маск: спутникам Starlink ни разу не приходилось маневрировать из-за НЛО

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Миллиардер Илон Маск не верит, что пришельцы посещали Землю. Об этом сообщается на сайте Space.com.

На конференции в Лос-Анджелесе Маск заявил, что ни разу не видел убедительных свидетельств существования жизни за пределами Земли. Об аппаратах, которые созданы и управляются внеземными разумными существами, ему также не известно.

Маск напомнил, что его компания SpaceX запустила около шести тысяч искусственных спутников, входящих в группировку Starlink. «И никогда нам не приходилось маневрировать из-за НЛО, — рассказал он. — Ни разу. Так что не вижу никаких доказательств, что инопланетяне существуют».

По мнению миллиардера, даже если человечество отправит зонды для изучения Вселенной, в лучшем случае им удастся найти остатки давно исчезнувших цивилизаций.

Если у кого-то есть доказательство существования инопланетян, — и, знаете, не просто какое-нибудь мутное пятно, — то я хотел бы его увидеть, узнать о нем. Но, по-моему, его нет

Илон Маскмиллиардер
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      Олег Парамонов
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