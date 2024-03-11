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19:00, 11 марта 2024Из жизни

Знаменитый фокусник обвинил Пентагон во вранье об инопланетянах

Daily Star: фокусник Ури Геллер обвинил Пентагон и AARO во вранье о НЛО
Ури Геллер

Ури Геллер. Фото: Ilia Yefimovich / DPA / Globallookpress.com

Знаменитый иллюзионист Ури Геллер, который утверждает, что работал на ЦРУ, обвинил Министерство обороны США во вранье о технологиях инопланетян. Об этом артист оригинального жанра заявил в беседе с Daily Star.

Прославившийся сгибанием ложек фокусник заявил, что лично видел и держал в руках обломки НЛО в некой лаборатории НАСА 50 лет назад. Он назвал доклад Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO) «дымящейся кучей коровьего дерьма».

«Их последний официальный отчет об НЛО, выпущенный так называемым (не смешите меня) беспристрастным, полностью открытым и несущим истину AARO, только что вышел в свет. И, поверьте мне, там нет ни слова истины», — прокомментировал 77-летний Геллер отчет Пентагона, выложенный в сеть 6 марта.

Всемирно известный сгибатель ложек назвал отчет самым крупным подлогом в истории США со времен Уотергейтского скандала и заявлений президента Билла Клинтона, что у него не было отношений с Моникой Левински. Геллер отметил, что в докладе говорится, будто нет никаких доказательств наличия у американского правительства инопланетных материалов, однако это является «полной чушью», потому что он лично видел их.

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«Правительство США не только столкнулось с ними (пришельцами), но и прячет их в хранилищах глубокой заморозки! Они хранятся там уже более 50 лет!» — утверждает Геллер.

Далее он заявил, что некую «восстановленную технологию инопланетян» якобы показал ему в 1974 году лично Вернер фон Браун — разработчик ракетных технологий из Третьего рейха, который после Второй мировой войны работал над космической программой США. Геллер при помощи «магических сил» согнул обручальное кольцо Брауна, а тот, убедившись в «потустороннем даре» фокусника, достал из некоего сейфа фрагмент инопланетного корабля. После этого инженер якобы отвел Геллера в подземное хранилище, где продемонстрировал замороженных инопланетян.

В конце своей речи фокусник призвал людей не верить отчету AARO, так как он является «очевидной попыткой зарыть в землю недавние открытия и прогресс».

Ури Геллер прославился тем, что сгибает ложки и иные металлические предметы якобы силой разума. Кроме того, он утверждает, что сдвинул силой мысли контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал в 2021 году, а также помог сборной Англии по футболу победить Шотландию в 1996-м. Трюки Геллера и его одиозные заявления о своем потустороннем даре много раз разоблачались скептиками.

Последний отчет AARO был опубликован 6 марта. Исследователи пришли к выводу, что за НЛО принимались американские самолеты-разведчики и дроны, а никаких свидетельств присутствия внеземных технологий на планете не обнаружено.

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      Никита Савин
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