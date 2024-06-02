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02:53, 2 июня 2024Бывший СССР

Украине предрекли «катастрофический» отопительный сезон

Экс-министр Плачков: отопительный сезон на Украине рискует стать катастрофой
СюжетМинобороны:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отопительный сезон на Украине рискует стать катастрофическим ближайшей зимой. Об этом заявил бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков, его слова приводит РИА Новости.

Бывший чиновник посоветовал украинцам искать друзей в селах и райцентрах, « где есть традиционное отопление на дровах», чтобы была возможность перебраться к ним на некоторое время.
«В целом ситуация в энергосистеме Украины в отопительный сезон будет очень угрожающей. Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической», — подчеркнул Плачков.

Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике. В оборонном ведомстве добавили, что данные объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.

Позднее «Укргидроэнерго» сообщило о повреждении двух гидроэлектростанций в ночь на 1 июня.

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      Евгений Силаев
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