ВС России нанесли удар по объектам энергосистемы Украины

ВС России 1 июня нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике. Об этом заявили в Минобороны России.

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины», — сообщили в министерстве.

В заявлении также подчеркнули, что данные объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что 31 мая российские войска за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием в зоне проведения специальной военной операции. По их данным, в ходе атак также использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты.