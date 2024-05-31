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16:02, 31 мая 2024Россия

Минобороны отчиталось о нанесении групповых ударов в зоне спецоперации

Минобороны России заявило о нанесении 25 групповых ударов в зоне СВО за неделю
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российские войска за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, в ходе атак также использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В результате ударов были поражены объекты военной аэродромной инфраструктуры, системы противовоздушной обороны (ПВО), командные пункты, базы с горючим, а также цеха производства и хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА.

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«Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удары по энергетическим объектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины. Предполагается, что на территории ТЭЦ находятся склады, используемые военными. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев добавил, что в течение недели там наблюдалось оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.

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      Никита Абрамов
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