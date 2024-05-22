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07:36, 22 мая 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удары по энергообъектам в Сумской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили энергообъекты города Шостки в Сумской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по энергетическим объектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Подпольщик сообщил, что город Шостка получил три удара в течение ночи. В частности, военные атаковали энергообъекты населенного пункта. Первый удар местные жители отметили в 0:05 по московскому времени. Он был мощным, люди почувствовали, как вздрогнул пол.

Второй удар произошел в 0:20 — после него пропало электричество, еще один удар последовал в 0:45. Предполагается, что на территории ТЭЦ находятся склады, используемые военными. Лебедев добавил, что в течение недели там наблюдалось оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.

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      Марина Совина
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