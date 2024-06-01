На Украине заявили о поражении двух гидроэлектростанций

Укргидроэнерго: две гидроэлектростанции были повреждены в ночь на 1 июня

Две гидроэлектростанции (ГЭС) были повреждены в ночь на субботу, 1 июня, потерпев критический урон. Об этом говорится в сообщении «Укргидроэнерго» на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Противник обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции», — отмечается в заявлении.

Дополнительно сообщается, что удары были также нанесены и трем объектам энергетики в Львовской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике. В оборонном ведомстве добавили, что данные объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.