ВКС России нанесли удары по двум базам боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по двум базам боевиков в горах Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по двум местам базирования боевиков в горах Сирии. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов, пишет ТАСС.

Отмечается, что боевики из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ) укрывались в труднодоступных районах горных массивов Амур и Бишри. В субботу, 1 июня, они обстреляли позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб.

Российские военные атаковали базы террористов в горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

11 мая сообщалось, что ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс в Сирии.