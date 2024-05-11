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22:15, 11 мая 2024Россия

ВКС России уничтожили в Сирии два пункта базирования боевиков

ВКС России уничтожили в Сирии 2 пункта базирования боевиков из зоны Эт-Танф

ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в России) в провинции Идлиб.

Ранее российская военная полиция блокировала в Сирии колонну «международной коалиции» из шести боевых машин пехоты (БМП) и двух пикапов в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке, в результате чего они развернулись и уехали.

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      Марина Совина
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