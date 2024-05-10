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00:01, 10 мая 2024Мир

Российская полиция заблокировала в Сирии колонну «международной коалиции»

ЦПВС: военная полиция РФ блокировала колонну из шести БМП Bradley в Сирии

Фото: Tim Shaffer / Reuters

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов заявил, что российская военная полиция блокировала в стране колонну «международной коалиции». Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге Попов уточнил, что российская полиция блокировала колонну из шести боевых машин пехоты (БМП) и двух пикапов, в результате чего они развернулись и уехали. Это произошло 8 мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке.

Ранее Россия в ООН осудила налеты Израиля на Сирию. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя отметил, что подобные действия, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, являются недопустимыми.

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      Марина Совина
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