Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:20, 2 июня 2024Мир

Пентагон закупит книги о российской военной стратегии

Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о военной стратегии РФ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о военной стратегии России. Информация размещена на сайте госзакупок США. Информация размещена на портале госзакупок США.

В сообщении уточняется, что закупка будет совершена в интересах ВВС США, целью является обучение. Среди книг, которыми хотят обновить библиотеку — «Стратегия: основа российской военной стратегии» лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана,« Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и книга об украинском кризисе авторства Самэуля Рамани. На контракт для каждого издания заложили сумму в 600 долларов.

Контракт, по условиям тендера, необходимо завершить к середине июня. Также Пентагон отдельно предусмотрел закупку литературы для военных летчиков. Она включает книги о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин не признал ответственность НАТО за кризис на Украине и обвинил в нем Россию. До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что украинский конфликт стал результатом расширения альянса и политики по «превращению Украины в бастион Запада на границах РФ».

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям

      Пентагон закупит книги о российской военной стратегии

      В США раскритиковали решение Байдена по Украине

      Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны

      В СПЧ назвали фейком видео Госдепа об опустении Белгорода

      Маск понадеялся обнаружить на Юпитере много интересного

      Украине предрекли «катастрофический» отопительный сезон

      На выступавшего за оружие для Украины немецкого депутата напали

      В Нижний Новгород доставили пострадавших при взрыве газа в Грозном

      ВКС России нанесли удары по двум базам боевиков в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше