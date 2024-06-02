Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о военной стратегии РФ

Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о военной стратегии России. Информация размещена на сайте госзакупок США. Информация размещена на портале госзакупок США.

В сообщении уточняется, что закупка будет совершена в интересах ВВС США, целью является обучение. Среди книг, которыми хотят обновить библиотеку — «Стратегия: основа российской военной стратегии» лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана,« Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и книга об украинском кризисе авторства Самэуля Рамани. На контракт для каждого издания заложили сумму в 600 долларов.

Контракт, по условиям тендера, необходимо завершить к середине июня. Также Пентагон отдельно предусмотрел закупку литературы для военных летчиков. Она включает книги о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин не признал ответственность НАТО за кризис на Украине и обвинил в нем Россию. До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что украинский конфликт стал результатом расширения альянса и политики по «превращению Украины в бастион Запада на границах РФ».