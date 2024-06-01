Пентагон не признал ответственность НАТО за украинский кризис и обвинил Россию

Глава Пентагона Остин назвал Россию ответственной за украинский кризис

Глава Пентагона Ллойд Остин не признал ответственность Североатлантического альянса за кризис на Украине и обвинил в нем Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», — ответил министр обороны США журналисту в ходе выступления на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что конфликт на Украине стал результатом расширения НАТО и политики по «превращению Украины в бастион Запада на границах России». Он утверждает, что Москва недвусмысленно давала понять, что не приемлет вступление Украины в блок.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что блок НАТО, нарушая собственные доктрины, пытается провести экспансию в Азии. Российский лидер подчеркнул, что в отличие от НАТО, РФ и Китай «не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны».