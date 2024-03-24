В США назвали виновных в конфликте на Украине

Профессор Миршаймер: конфликт на Украине спровоцировал Запад, не Путин

Конфликт на Украине стал результатом расширения НАТО и политики по «превращению Украины в бастион Запада на границах России». Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что Москва недвусмысленно давала понять, что не приемлет вступление Украины в Североатлантический альянс. Однако Запад, заявил политолог, отказывался всерьез воспринимать озабоченность России. «Так что именно мы, Запад, несем основную ответственность за разжигание этого конфликта, а не Владимир Путин», — подытожил он.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес назвал виновных в конфликтах на Украине и в секторе Газа. Он возложил ответственность за украинский и палестино-израильский конфликты на европейских политиков. Уоллес обратил внимание на то, что западные политики поддерживают продолжение боевых действий вместо того, чтобы призвать к мирному урегулированию.