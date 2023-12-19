Евродепутат назвал виновных в конфликтах на Украине и в секторе Газа

Депутат ЕП Уоллес: в конфликтах на Украине и в Газе виновны политики ЕС

Депутат Европарламента Мик Уоллес возложил ответственность за украинский и палестино-израильский конфликты на европейских политиков. Свою точку зрения он высказал в соцести X.

Он отметил, что западные политики поддерживают продолжение боевых действий вместо того, чтобы призвать к мирному урегулированию. Евродепутат задался вопросом, в чьих интересах они провоцируют эскалацию конфликтов на Украине и в секторе Газа.

Ранее Уоллес обвинил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в разрушении Украины. По его словам, генсек хвастался тем, что именно альянс спровоцировал вооруженный конфликт, который привел к многотысячным потерям.