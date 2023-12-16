В ЕП назвали безумием слова Столтенберга об Украине. Виновный в разрушении целой страны найден, и это не Россия

Депутат ЕП Уоллес назвал безумием заявление генсека НАТО о конфликте на Украине

Депутат Европарламента Мик Уоллес назвал безумием недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причинах украинского конфликта. На своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) он написал, что США и Евросоюз делали все, чтобы военные действия не закончились, всячески затягивая кризис.

Так Уоллес отреагировал на высказывание премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, который заявил, что в нынешних условиях Украина не сможет выжить без поддержки ЕС и США. Столтенбергу депутат припомнил, что он хвастался тем, что именно НАТО спровоцировали вооруженный конфликт. В результате, пишет Мик Уоллес, были потрачены миллиарды долларов, а по итогу была разрушена целая страна, и ее потери превысили 200 тысяч солдат.

Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие... Мик Уоллес депутат Европарламента

Ранее генсек Североатлантического альянса Столтенберг, говоря о конфликте на Украине, заявил о необходимости «готовиться к плохим новостям». В СМИ отметили, что западные военные лидеры все чаще признают неспособность Вооруженных сил страны (ВСУ) вести борьбу в текущих обстоятельствах.

Военная помощь Украине снизилась на 90 процентов в сравнении с 2022 годом

После визита президента Украины Владимира Зеленского в США Конгресс не согласился выделить деньги для помощи ВСУ, объяснив это тем, что перед Вашингтоном стоит более значимый вопрос о границе собственного государства. Спикер Палаты представителей, республиканец от Луизианы Майк Джонсон подчеркнул, что администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине, не поясняя, какая конечная цель у выделения денег Киеву.

Кроме того, политический оппонент президента США Джо Байдена Роберт Кеннеди-младший обвинил американского лидера в препятствовании мирному урегулированию украинского конфликта. Он объяснил, что от кризиса выигрывает только американская оборонная промышленность, но не жители Украины.

В результате поездку Зеленского в Вашингтон назвали не иначе, чем провалом. Западные СМИ писали, что в прошлом году украинского лидера в США «встречали как героя», но теперь все стало иначе. По данным экономистов, объявленная американской стороной помощь Киеву достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Все, что смог пообещать президент США Джо Байден, — 200 миллионов долларов, а дополнительные средства в настоящее время Конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны обозреватели Die Zeit

Администрация Байдена, столкнувшись с внутриполитическим сопротивлением, призвала Евросоюз принять программу долгосрочного финансирования Украины в 50 миллиардов евро. Таким образом Белый дом надеялся оказать давление на американский Конгресс. Однако и тут США столкнулись с препятствием: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение одобрить помощь Украине.

Западу выгодно продолжать конфликт на Украине, даже если в результате не станет целой страны

Западная пресса не раз рассказывала о реальных выгодополучателях от украинского кризиса. Так, турецкая газета Evrensel указывала, что главной стороной военного противостояния России является Запад. В статье отмечалось, что в конфликте с Москвой НАТО использовало Киев как пешку для собственной выгоды и в итоге Украина «проиграет, обеднев и потеряв территории».

Бывший Народный депутат Украины Виктор Медведчук также высказывался о том, что США «не пытаются затушить конфликт, способствовать его справедливому разрешению», а просто хотят заработать на нем. В свою очередь, американские аналитики напомнили о геополитических интересах Вашингтона в Черном море, отметив, что конфликт на Украине является «очень хорошей сделкой» для США, так как «украинцы несут основные издержки».

Североатлантический альянс дает Киеву обещания, которые не собирается выполнять, об этом говорят и в России. По мнению политолога Игоря Ковалева, Украину используют как «расходный материал» для противостояния РФ, так как в НАТО считают, что кризис сделает Россию слабее. «И готовы поддерживать этот конфликт вплоть до последнего украинца», — рассказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова украинского правительства о победе ВСУ на фронте являются ложью ради получения западного финансирования. Он отметил, что США уже поняли, что их обманули и победы Киева не будет.