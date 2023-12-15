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13:58, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии заявили о провале поездки Зеленского в Вашингтон

Die Zeit: поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обернулась провалом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обернулась провалом. Об этом заявили обозреватели издания Die Zeit, базирующегося в Германии.

Авторы материала выразили мнение, что в прошлом году украинского лидера в США «встречали как героя», а в этом году он безуспешно просил о дополнительной помощи Киеву.

«Все, что смог пообещать президент США Джо Байден, — 200 миллионов долларов, а дополнительные средства в настоящее время Конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны», — отметили обозреватели. Журналисты считают, что украинские власти опасаются, что общая поддержка Киева со стороны западных стран может значительно сократиться.

«Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года», — приводит Die Zeit слова экономиста Кристофа Требеша.

В материале отмечается, что Украина может надеяться только на то, что Байден достигнет соглашения с республиканцами в начале 2024 года, однако на это ничто не указывает.

Ранее агентство Bloomberg cообщило, что визит Зеленского в Конгресс США завершился провалом. Несмотря на просьбы о дополнительном финансировании Украины, политику пришлось покинуть Вашингтон без четких обязательств со стороны США.

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      Олег Давыдов
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