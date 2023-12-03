В Турции заявили о проигрыше Украины в конфликте с Россией

Evrensel: Украина проиграет в конфликте с Россией, потеряв территории

Российско-украинский конфликт закончится проигрышем и потерей территорий для Украины. Об этом заявил в турецкой газете Evrensel обозреватель Юсель Оздемир.

«С украинской стороны ситуация не патовая, а разочаровывающая. В конце военного конфликта, в который Украина вступила с надеждой взять Крым и Донбасс, она рискует потерять все», — говорится в публикации.

Оздемир также счел, что главной стороной военного конфликта с Россией является Запад, а не киевская администрация, поэтому в конечном счете Украина просто останется разрушенной. Автор статьи отметил, что в конфликте с Москвой НАТО использовало Киев как пешку для собственной выгоды и в итоге Украина «проиграет, обеднев и потеряв территории».

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что на Западе в частном порядке признают победу России в конфликте на Украине. По его словам, публично многие на Западе поддерживают Украину, но в частном порядке все наоборот.