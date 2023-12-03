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14:03, 3 декабря 2023Мир

На Западе в частном порядке признали победу России в конфликте на Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад кулуарно признал, что ВСУ проиграли в конфликте

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проиграют в конфликте с Россией, это кулуарно признают на Западе. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

«Публично многие из них до сих пор поддерживают Украину, говоря, что, дескать, у украинцев еще есть шанс на победу, но в частном порядке они говорят все наоборот», — объяснил экс-агент.

По его словам, творится полный бардак, а Украина находится в беде, поскольку зима наступила слишком рано. Кроме того, многие обещанные ВСУ виды оружия и техники так и не добираются до Киева, а союзники начинают отказывать в помощи.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер высказал мнение, что Россия возьмет под контроль Одессу для защиты Крымского полуострова. Он также отметил, что Киев может потерять еще пять областей и полный доступ к Черному морю.

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      Дарья Балацкая
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