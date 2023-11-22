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12:08, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли выгоду Вашингтона от конфликта на Украине

Responsible Statecraft: в Госдепе хотят через Украину контролировать Черное море

Фото: The Ukrainian Naval Forces / Reuters

Государственный департамент США хочет через Украину контролировать Черное море. Выгоду Вашингтона от конфликта на Украине раскрыли аналитики Responsible Statecraft (RS).

«Американское руководство видит в вооруженном конфликте на Украине хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Черном море, которое связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком, и богато месторождениями углеводородов», — считают обозреватели.

В материале подчеркивается, что Вашингтон много лет стремится использовать любые геополитические возможности в этом регионе.

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Представитель Госдепартамента Джеймс О’Брайен, выступая в сенатском комитете, назвал конфликт на Украине «очень хорошей сделкой» для США, сославшись на то, что «украинцы несут основные издержки», ведя почти все боевые действия самостоятельно. Кроме того, он назвал конфликт хорошей возможностью для Вашингтона добиться важных геополитических целей и охарактеризовал их как «невероятно захватывающие», говорится в статье.

В ответ собравшиеся на слушаниях сенаторы поддержали точку зрения представителя Госдепа и согласились с тем, что Черное море остается регионом огромной геополитической значимости, отмечается в материале. Однако журналисты RS задаются вопросом, как долго США будут считать конфликт на Украине «хорошей сделкой», ведь ситуация для Киева ухудшается.

Ранее обозреватели Die Welt выразили мнение, что президент Украины Владимир Зеленский сомневается в возможности победы Киева в конфликте с Россией.

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      Олег Давыдов
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