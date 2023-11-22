В Германии заявили о сомнениях Зеленского в возможности победы Украины

Die Welt: Зеленский сомневается в возможности победы Украины против России

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в возможности победы Киева в конфликте с Россией. Такое мнение выразили журналисты из Германии в материале для Die Welt.

«Зеленский неоднократно заявлял, что без поддержки США конфликт с Москвой обречен на провал. Теперь, когда конгресс США принял промежуточный бюджет, без дополнительной помощи Украине, а министру обороны Германии Борису Писториусу пришлось признать, что цель Евросоюза по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту следующего года не может быть достигнута, у международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о том, способен ли Киев продолжать наступление в новых условиях», — пишут обозреватели издания.

Журналисты считают, что усугубляет ситуацию публичный конфликт украинского лидера с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. «Если Киев не примет единую позицию, то в западных странах в нее не поверят», — отмечают авторы. В статье подчеркивается, что потеря надежды Киева на победу, в дополнение к уже растущей усталости от конфликта Украины с Россией, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой.

В начале месяца Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва.

Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он заверил что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем годах. По мнению политика, ВСУ не добились успеха из-за того, что получили от Запада меньше оружия, чем рассчитывали.

