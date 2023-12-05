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12:06, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Западных политиков уличили в подготовке общественности к поражению Украины

InfoBRICS: западные политики и журналисты готовят общество к поражению Украины
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Западные политики и журналисты готовят общественность к поражению Украины, заявил обозреватель из Бразилии Лукас Лейрос. Об этом журналист высказался в статье, опубликованной на сайте InfoBRICS.

Лейрос указал, что западные военные лидеры все чаще признают неспособность Украины вести борьбу в текущих обстоятельствах. Он напомнил, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о конфликте на Украине, заявил о необходимости «готовиться к плохим новостям». «Слова Столтенберга прозвучали в серьезный момент, когда уязвимость Украины уже невозможно скрывать», — отмечается в материале.

Кроме того, на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС западные лидеры и медиа стали чаще высказываться реалистично по поводу положения Украины, счел Лейрос. По его мнению, политики и журналисты на Западе готовят общественность к неизбежному поражению Киева и пытаются сфокусировать внимание на Израиле как на новой «чрезвычайной ситуации».

Ранее в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя конфликт на Украине, сообщил, что страна находится в критической ситуации. Он подчеркнул, что Западу нужно готовиться к плохим новостям. Столтенберг также признал, что страны альянса не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы.

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      Олег Давыдов
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