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08:34, 3 декабря 2023Мир

«Нужно готовиться к плохим новостям» Генсек НАТО заявил о критической ситуации на Украине из-за нехватки помощи Запада

Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к ухудшению положения Украины
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Ситуация на поле боя для Украины является критической, она может ухудшиться еще больше из-за нехватки помощи со стороны Запада. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена

Йенс Столтенберггенсек НАТО

Столтенберг признал, что страны альянса не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. Он также заявил, что Украина находится в критической ситуации.

Вопрос о том, как следует действовать Вооруженным силам страны (ВСУ) генсек переадресовал украинцам и военному руководству республики, отметив, что им следует принимать сложные оперативные решения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что контрнаступление украинской армии не принесло желаемых результатов. Он заявил, что с приходом зимы начнется новая фаза украинского конфликта. По его словам, зимний период осложнит боевые действия. Кроме того, политик указал на потери в рядах ВСУ.

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Россия может забрать всю Украину до Днепра, если конфликт не закончится

Профессор университета Корка Джеффри Робертс предупредил, что Россия может забрать всю Восточную и Южную Украину до Днепра, если конфликт продолжится.

Историк подчеркнул, что Киев может не рассчитывать на то, что под его контроль вернутся Запорожская, Херсонская области, Луганская и Донецкая народные республики, а также Крым, поскольку его отделение в 2014 году прошло на основании референдума как народного волеизъявления.

Робертс выразил мнение, что Западу придется склонить Украину к мирным переговорам ради сохранения репутации, поскольку его политики слишком увлеклись искажением истории, пытаясь доказать якобы неспособность президента России Владимира Путина договариваться.

Я думаю, что Путин, в конце концов, будет соблюдать любое соглашение, которое заключит с Украиной

Джеффри Робертспрофессор университета Корка

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах укрепления национальной безопасности, вступления страны в НАТО, а также порассуждал о возможности возвращения Донбасса.

По его словам, вернуть Донбасс будет очень сложно, а Крым — невозможно, о чем политика предупреждали западные партнеры. Глава государства также усомнился в возможности членства республики в Североатлантическом альянсе.

Зеленский также подчеркнул, что Киев не согласен на мир, пока Россия не выведет войска. Мирные предложения он описал фразой «все равно что отрезать руку и отдать ее другому».

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Киев заявляет об успехах ВСУ на фронте, но ситуация сложная и может ухудшиться

Польский обозреватель Влодек Калета рассказал, что Киев заявляет об успехах на фронте, однако ситуация сложная и имеет тенденции к ухудшению.

Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для Киева остается очень сложной. А может стать еще хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта

Влодек Калетапольский журналист

Обозреватель допустил, что трудности на фронте и плачевная для украинских властей обстановка могут подтолкнуть их к мирному урегулированию. Кроме того, ВСУ испытывают кадровый голод, армия не может набрать необходимое количество военных, не вызывав социальных волнений.

Ранее украинский боец Евгений Дикий заявил, что победа России в украинском конфликте приближается, это происходит из-за искаженного восприятия сложившейся ситуации Киевом. У Москвы в свою очередь нет никаких иллюзий в отношении происходящего, поэтому ВС РФ следуют конкретному плану для достижения целей, пояснил военный.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос отметил, что Россия обладает большими ресурсами, чем Киев, в украинской армии не хватает людей. Военным на линии фронта достаточно сложно и тяжело, а российские войска ведут наступательные действия на многих участках боевого соприкосновения.

До этого экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался, что лгал украинцам о том, что ВСУ смогут одержать быструю победу над Россией. Он объяснил, что такая иллюзия была нужна, чтобы выжить.

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      Марина Совина
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