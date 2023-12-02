Боец «Айдара» Дикий: ВС РФ победят из-за искаженного восприятия конфликта Киевом

Победа России в украинском конфликте приближается, это происходит из-за искаженного восприятия конфликта Киевом. Такую причину озвучил боец националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Дикий в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук на YouTube-канале.

«Меня постоянно триггерит заставка на "Киевстаре" (оператор мобильной связи на Украине — прим. «Ленты.ру»): "Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается". Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 2023 год сформировалось в тылу. С таким подходом она приближается к Москве, а не к нам», — заявил военнослужащий.

По словам Дикого, в отличие от Киева, у Москвы нет никаких иллюзий в отношении происходящего, поэтому ВС РФ следуют конкретному плану для достижения целей.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался, что лгал украинцам о том, что ВСУ смогут одержать быструю победу над Россией. Он объяснил, что такая иллюзия была нужна, чтобы выжить.