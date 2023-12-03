В НАТО призвали готовиться к ухудшению конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к ухудшению конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Стотенберг прокомментировал текущую ситуацию на Украине. Об этом он высказался в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — призвал он.

Столтенберг признал, что страны НАТО не удовлетворили выросший спрос Киева на боеприпасы. По его мнению, Украина находится в критической ситуации. После вопроса журналиста о действиях ВСУ в такой ситуации, глава Североатлантического альянса адресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

Ранее Столтенберг назвал предотвращение военной эскалации с Россией основной задачей НАТО. А второй целью альянса является поддержка Украины, отметил он.