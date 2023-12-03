Обозреватель Wnp Калета заявил о лжи Украины об успехах ВСУ на фронте

Польский журналист Влодек Калета заявил, что власти Украины сообщают об успехах Вооруженных сил страны (ВСУ) в зоне сцеоперации Росссии. Однако эти слова не соответствуют действительности, написал он на портале Wnp.

Калета раскрыл ложь Украины об успехах ВСУ и подчеркнул, что на самом деле ситуация для Киева остается очень сложной. «А может стать еще хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта», — допустил обозреватель.

По мнению журналиста, трудности ВСУ и плачевное для Киева положение могут ускорить мирное урегулирование кризиса. Кроме того, украинская армия испытывает кадровый голод. По словам автора статьи, Киев не способен набрать нужное количество военнослужащих, не спровоцировав острую реакцию граждан страны.

Ранее стало известно о планах Евросоюза обучить 40 тысяч солдат ВСУ. Глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер уточнил, что это произойдет к весне 2024 года.