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23:25, 2 декабря 2023Мир

Стало известно о планах ЕС обучить 40 тысяч солдат ВСУ к весне

Глава Военного комитета Бригер: ЕС обучит 40 тысяч военных ВСУ к весне 2024 года

Фото: Homas Peter

Глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер в рамках визита в Эстонию анонсировал планы Евросоюза обучить 40 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) к будущей весне. Его слова приводит РИА Новости.

Бригер подчеркнул, что ЕС следует помогать Украину столько, сколько необходимо. Поддержка Киеву включает и поставки боеприпасов и систем вооружения, а также проведение обучающих мероприятий.

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«Мы уже обучили 34 тысячи украинских военных, а к весне 2024 года планируем обучить 40 тысяч солдат. На сегодняшний день мы предоставили Украине военную помощь на сумму 27 миллиардов евро», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит план долгосрочных гарантий безопасности Украине. В свою очередь Киев обязывается перед ЕС продолжить реформы в правоохранительной и судебной сферах, а также в оборонной отрасли.

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      Марина Совина
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