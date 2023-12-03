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04:58, 3 декабря 2023Мир

На Западе раскрыли последствия продолжения конфликта на Украине

Британский профессор Робертс: Россия заберет всю Украину до Днепра

Фото: Unsplash

Профессор университета Корка Джеффри Робертс предположил, что произойдет с территориями Украины, если конфликт с Россией не закончится. Об этом он высказался в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.

Робертс раскрыл последствия продолжения конфликта на Украине и подчеркнул, что в таком случае Россия заберет всю территорию страны до Днепра.

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«Если война продолжится, Россия по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории вплоть до Днепра, взяв под контроль всю Восточную и Южную Украину», — предположил британский профессор.

Историк отметил, что Украине не стоит рассчитывать на возвращение четырех новых регионов России. Он также признал, что вхождение Крыма в состав страны произошло в результате волеизъявления жителей полуострова. Эксперт добавил, что Западу следует склонить Киев к мирным переговорам с Москвой для сохранения своей репутации.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не допустят победы России на Украине. Он заверил, что Вашингтон продолжит передавать Киеву военную помощь, также поддерживая Израиль.

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      Марина Совина
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