Зеленский сделал заявления о будущем Украины. Почему он сомневается в возврате утраченных территорий и членстве в НАТО?

Зеленский счел возвращение Донбасса Украине более сложным, чем Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Николаев встретился со студентами и ответил на их вопросы. Глава государства, в частности, рассказал о перспективах укрепления национальной безопасности, вступления страны в НАТО, а также порассуждал о возможности возвращения Донбасса.

Зеленский назвал возвращение Донбасса очень сложным

Западные партнеры, по словам Зеленского, предупреждали его, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс в состав Украины.

Фото: Virginia Mayo / AP Photo

«Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее [чем Крым], потому что (...) десять лет были постоянные боевые действия. (…) Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись», — сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, ситуация с Крымом обстоит проще, потому что там не было боевых действий. В Донбассе же, по его словам, люди десять лет «живут в другом пространстве».

Президент Украины высказался о вступлении страны в НАТО

Зеленский считает маловероятным, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса.

Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, никто не может точно сказать, вступит Украина в НАТО или нет. «Мы хотим, но...» — сказал студентам Зеленский. Вместе с тем он в очередной раз напомнил, что власти Украины идут к натовским стандартам и делают все, чтобы нацбезопасность страны была на высшем уровне.

Зеленский считает, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке все забыли об Украине. Он заявил, что Киев не согласен на мир, пока Россия не выведет войска. Мирные предложения он описал фразой «все равно что отрезать руку и отдать ее другому».

На Украине заявляли, что Британия отговорила Украину от мирного соглашения в 2022 году

Глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинские власти подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. «Россияне готовы были закончить войну, если мы возьмем нейтралитет, как Финляндия, и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт», — пояснил Арахамия.

По его словам, Украина не согласилась на прекращение огня, поскольку «это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус» страны.