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22:58, 13 декабря 2023Мир

В США обвинили Байдена в блокировании мирного соглашения по Украине

Кеннеди-младший обвинил Байдена в блокировании мирного соглашения по Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что глава Белого дома Джо Байден препятствует мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его мнению, от конфликта выигрывает только американская оборонная промышленность, но не жители Украины или США.

«Президент Байден заблокировал мирное соглашение. Все это время война была планом. Кто выигрывает от этого двадцать кровавых месяцев спустя?» — написал он.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита США «буквально встречался с оборонными подрядчиками». По его словам, из этого можно сделать вывод, что никто уже не скрывает, кому именно нужен украинский конфликт.

В сентябре Кеннеди-младший пообещал, что завершит конфликт на Украине за 100 дней. Политик также выразил уверенность, что конфликт будет «закончен на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает».

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      Марина Совина
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