В США указали на заинтересованных в продолжении конфликта на Украине

Кеннеди-младший: никто уже не скрывает, кому именно нужен конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита США «буквально встречался с оборонными подрядчиками», из этого можно сделать вывод, что никто уже не скрывает, кому именно нужен конфликт на Украине. Такое мнение в своем аккаунте в X высказал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Он также задавался вопросом, стоило ли срывать мирные переговоры Москвы и Киева весной прошлого года, если бы на Украине действительно велась оборонительная война.

Визит Зеленского в США начался 11 декабря. Во вторник, 12 декабря, он выступил перед конгрессменами, пытаясь их убедить одобрить выделение денег Киеву.

Но судя по реакции части законодателей, выступление президента Украины оказалось не слишком убедительным. В частности, сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что речь Зеленского напоминает старый хлам.