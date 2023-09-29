Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

Роберт Кеннеди-младший заявил, что закончит конфликт на Украине за 100 дней

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший пообещал, что завершит конфликт на Украине за 100 дней. Об этом он заявил в соцсети X (бывшая Twitter).

«В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец», — заявил он. Кеннеди-младший также выразил уверенность, что конфликт будет «закончен на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он утверждает, что мыслит не «категориями победы или поражения», а «категориями разрешения». Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, Трамп сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.