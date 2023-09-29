Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:31, 29 сентября 2023Мир

Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

Роберт Кеннеди-младший заявил, что закончит конфликт на Украине за 100 дней

Фото: Scott Morgan / Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший пообещал, что завершит конфликт на Украине за 100 дней. Об этом он заявил в соцсети X (бывшая Twitter).

«В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец», — заявил он. Кеннеди-младший также выразил уверенность, что конфликт будет «закончен на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он утверждает, что мыслит не «категориями победы или поражения», а «категориями разрешения». Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, Трамп сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

    В США заявили о помощи России из-за собственной глупости

    Дрифт москвича на «двойке» около храма попал на видео

    Германия разрешила концерну Rheinmetall производить оружие на Украине

    Россиян предупредили о последствиях неуплаты ежегодного налога на имущество

    США уличили в создании новых очагов напряженности вокруг России

    Кайли Дженнер показала фигуру в бикини

    В США призвали Зеленского пойти на территориальные уступки

    На Западе указали на необходимость признать реальность нацизма на Украине

    Российские военные применили в зоне СВО робот-антиснайпер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости