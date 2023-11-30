Политолог рассказал о ложных обещаниях НАТО Украине

Политолог Ковалев: НАТО лжет Украине и использует как расходный материал

Реальных планов принятия Украины в НАТО у Запада нет, заявил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, Североатлантический альянс дает обещания, которые не собирается выполнять. По мнению политолога, Украину используют как «расходный материал» для противостояния России. Он указал на выгоду от конфликта Украины и России для Запада — в НАТО считают, что кризис сделает РФ слабее. «И готовы поддерживать этот конфликт вплоть до последнего украинца», — рассказал он.

Ковалев уточнил, что альянс будет и дальше давать ложные иллюзии о неизбежном членстве Украины в НАТО. Он будет обещать Киеву поставки военной техники и оказание другой помощи, уверен он.

Ранее Киев и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год, которая включает в себя подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ).