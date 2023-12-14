Белый дом призвал ЕС принять программу поддержки Киева для давления на Конгресс

Белый дом призвал Евросоюз создать программу долгосрочного финансирования Украины в 50 миллиардов евро еще весной 2023 года, мотивировав это необходимостью «оказать давление на Конгресс США», чтобы добиться выделения дополнительных средств Киеву из бюджета США. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан в интервью Reuters.

По словам чиновника, именно факт того, что эта программа помощи важна для внутренней политической игры американской администрации, должен способствовать утверждению лидерами Евросоюза этой программы на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что глава Белого дома Джо Байден препятствует мирному урегулированию украинского конфликта.