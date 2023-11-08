Путин заявил о попытке экспансии НАТО в Азии

Президент Путин заявил, что НАТО пытается провести экспансию в Азии

Блок НАТО, нарушая собственные доктрины, пытается провести экспансию в Азии, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — сказал российский лидер.

По словам Путина, в отличие от НАТО, Россия и Китай «не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны».

Ранее Путин в преддверии визита в КНР напомнил, что в 1991 году в НАТО дали обещание не расширяться на восток. Путин обвинил НАТО в расширении на восток и заявил, что с 1991 года блок прошел пять подобных волн.