На выступавшего за оружие для Украины немецкого депутата напали

Bild: на депутата Бундестага Кизеветтера напал активист из-за позиции по Украине

На депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Родериха Кизеветтера, который выступает за передачу Киеву максимального количества оружия, напали в Алене. Происшествие связали с его позицией по украинскому кризису, передает Bild.

Кизеветтер проводит предвыборную кампанию в земле Баден-Вюртемберг, где находится город Ален. Утром он пришел к стенду ХДС, тогда местный активист Петер Бауэр, представляющий другую партию, совершил на него нападение.

«Я простоял там менее пяти минут, когда он подошел ко мне сбоку, закричал на меня, назвав разжигателем войны», — сообщил подробности политик. Когда он захотел выяснить, за что посторонний человек его оскорбляет на повышенных тонах, и подошел ближе к Бауэру.

В результате активист толкнул депутата и снес агитационную палатку его партии.

«Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошел за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил меня и толкнул», — продолжил рассказ Кизеветтер. В результате конфликта парламентарий получил легкие травмы.

Ранее издание сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по территории России. Уточняется, что запрет был снят в связи с успехами ВС РФ на харьковском направлении.