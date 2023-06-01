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17:42, 1 июня 2023Экономика

Российская нефть подешевела

Минфин: средняя цена Urals в мае снизилась на $5,3 за баррель, до $53,34

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

Средняя цена основного экспортного сорта российской нефти Urals в мае снизилась на 5,3 доллара за баррель по сравнению с апрелем и составила 53,34 доллара, сообщается на сайте Минфина. Таким образом, сырье этой марки в прошлом месяце продавалось на 6,7 доллара ниже ценового потолка в 60 долларов за баррель.

Кроме того, эта цена значительно ниже заложенной в бюджет стоимости в 70,1 доллара за баррель. В годовом выражении Urals подешевела почти на треть — в прошлом мае средняя цена составляла 78,81 доллара. Средняя стоимость за пять месяцев 2023 года — январь-май — упала до 51,5 доллара за баррель, то есть почти на 32 доллара по сравнению с тем же периодом 2022-го.

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Эталонный сорт Brent тоже подешевел — с 84,99 доллара в апреле до 75,52 доллара в мае. Однако сократилась и скидка Urals по отношению к бенчмарку — 30,9 до 29,27 процента. Дисконт достиг пика зимой 2023 года, сразу после введения потолка цен, однако с тех пор постепенно снижался.

Майская скидка в 20,4 доллара за баррель стала минимальной с момента ограничения цен на российскую нефть, отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций». Они оценивают эту тенденцию как позитивный фактор как для нефтяного сектора, так и для бюджета и экономики в целом. Интерес инвесторов к акциям нефтяных компаний может возрасти, что укрепит курс рубля.

Вопрос поступлений от нефтегазовой отрасли является очень чувствительным для российских властей из-за растущего опережающими темпами дефицита бюджета. По итогам апреля он достиг 3,42 триллиона рублей, в то время как запланированный на весь год уровень составляет 2,93 триллиона рублей. При этом Минфин заявлял, что за четыре месяца 2023 года нефтегазовые доходы снизились на 52 процента по сравнению с прошлым годом.

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    Софья Ермакова
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