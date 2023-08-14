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09:20, 14 августа 2023Экономика

В Госдуме рассказали об «улыбках на лицах» россиян вопреки курсу рубля

Депутат Госдумы Аксаков заявил о безразличии россиян к высокому курсу доллара

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, россияне не переживают насчет текущего курса рубля. Чиновник в разговоре с URA.RU объяснил, что граждане получают зарплату, и на их лицах видны улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к отметке в 100 рублей.

«С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение», — рассказал он.

Аксаков также добавил, что в данный момент Россия живет «нормальной жизнью» и находится на пике развития в новейшей истории. «Я имею в виду не с точки зрения темпов роста, они еще маловаты, потому что мы опирались на нефть, газ, энергоносители в развитии экономики. А сейчас машиностроение, приборостроение, электротехника развивается», — сказал он.

Тем временем доллар превысил психологическую отметку в 100 рублей. В начале торгов на Мосбирже в понедельник, 14 августа, валюта в верхней точке достигала 100,26 рубля и продолжает расти.

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    Мария Грушко
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