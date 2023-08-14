В Госдуме попросили объяснить причины падения курса рубля

Депутат Кузнецов попросил Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля

Председателя Центрального Банка России Эльвиру Набиуллину попросили разъяснить причины и последствия падения курса рубля. Об этом со ссылкой на письмо к главе регулятора депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова («Справедливая Россия — За Правду») пишет РИА Новости.

В обращении депутат напомнил, что, по оценкам экспертов, в 2023 году рубль ослабел по отношению к доллару на 30 процентов и входит в топ антирейтинга слабейших валют. Также он отметил, что некоторые экономисты прогнозируют рост инфляции до 15 процентов к концу текущего финансового года. Кузнецов выразил беспокойство по поводу возможного резкого роста потребительских цен, особенно на импортные товары, которые продолжают занимать около 40 процентов потребительской корзины россиян.

«На основании изложенного, прошу Вас дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля и последствиях, ожидаемых от этого падения, с целью предупреждения россиян о возможной высокой инфляции и росте цен в стране», — сказано в письме. Обращение депутата датировано 13 августа, когда курс доллара был меньше 100 рублей.

В разговоре с агентством Дмитрий Кузнецов также предложил правительству вернуться к «мерам годичной давности, в народе названным "мерами Мишустина-Белоусова"». По его мнению, курс доллара вернется к 65–70 рублям, если власти «под копирку выполнят то, что было год назад, в марте-апреле 2022 года».

В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара превысил 100 рублей. На момент написания материала американская валюта торговалась около отметки 101,36 рубля (плюс 1,95 процента). Курс евро при этом превысил 111 рублей, прибавив 3,14 процента к уровню закрытия предыдущего торгового дня.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности в связи с ослаблением курса рубля. По его словам, решающим фактором, который привел к снижению курса национальной валюты, является динамика импорта и экспорта, а теория о связанности динамики курса рубля со значительными капитальными операциями не обоснована.

