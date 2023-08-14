Рост ключевой ставки на экстренном заседании ЦБ оценили

Эксперты спрогнозировали рост ключевой ставки ЦБ 15 августа минимум до 10%

Центральный Банк (ЦБ) России во вторник, 15 августа, может повысить ключевую ставку на экстренном заседании на 1,5-2 процентных пункта. Об этом заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что в текущей ситуации остановить волну ослабления рубля может помочь снижение спроса на импорт с помощью давления на кредитование. Он спрогнозировал увеличение ключевой ставки на 1,5 процентного пункта, до 10 процентов. При этом, по мнению аналитика, регулятор воздержится от более значительного повышения до сентябрьского заседания, так как сейчас «нет рисков для финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 года».

Аналогичное мнение высказал и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Он сказал, что, на его взгляд, нынешняя ситуация «не такая критическая, как в декабре 2014 года и в конце февраля-начале марта 2022 года», поэтому стоит ждать умеренного повышения ставки, до 10 процентов. «Август оказался опять не без сюрпризов для российских финансов», — заявил эксперт.

Ранее управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предположил, что 15 августа ЦБ поднимет ставку на два процентных пункта, до 10,5 процента. По его мнению, предполагаемое повышение ставки осуществят с целью снизить совокупный спрос и, несколько сократив объем импорта, стабилизировать курс рубля.

Банк России объявил, что проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Сейчас она составляет 8,5 процента годовых после повышения на 1 процентный пункт 21 июля. Это стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики. Регулятор тогда объяснил свое решение повышением проинфляционных рисков.

