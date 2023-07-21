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14:16, 21 июля 2023Экономика

Курс рубля перешел к росту после повышения ключевой ставки

Курс рубля перешел к росту после решения Центробанка повысить ключевую ставку до 8,5 %

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После решения совета директоров Центробанка повысить ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5 процента, курс рубля перешел к росту по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Вместе с тем повышение носит незначительный характер. По состоянию на 14:10 по московскому времени доллар опустился до 90,13 рубля, а евро — до 100,3 рубля, с начала торгов изменения не превышают 0,2 процента.

Регулятор объяснил ужесточение денежно-кредитной политики ростом проинфляционных факторов, среди которых резкое ослабление рубля с момента последнего заседания, неспособность внутреннего производства удовлетворить возросший спрос, а также нехватка трудовых ресурсов.

Курс доллара от TradingView

Большинство экспертов ожидали повышение ставки на 0,5 процентных пункта, отмечая, что более серьезных рост может восприниматься как признание Центробанком собственных ошибок. Вместе с тем отдельные комментаторы сомневались, что в условиях валютных ограничений регулятор в состоянии повлиять на рубль с помощью ставки.

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    Платон Щукин
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