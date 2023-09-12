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10:07, 12 сентября 2023Экономика

Путин назвал правильным повышение ключевой ставки

Путин: решение Центробанка поднять ставку до 12 процентов было правильным

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Центробанк России был вынужден поднять ключевую ставку до 12 процентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит РИА Новости.

По его словам, регулятор принял правильное решение и сделал это своевременно, так как повышение ставки повлияло на снижение инфляционных рисков. Президент также отметил, что текущее значение ставки сдерживает кредитование экономики, однако в целом он сейчас находится на достаточно высоком уровне.

Путин также сказал, что в борьбе с инфляцией не бывает «хороших и очень хороших решений, здесь есть сложные решения». При этом принимать их нужно вовремя, что Цетробанк и правительство «до сих пор делали весьма эффективно», подчеркнул он.

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф кулуарах форума заявил, что текущий уровень ключевой ставки Банка России в 12 процентов долго не продлится. По его прогнозам, течение нескольких месяцев ЦБ перейдет к смягчению политики.

Ранее в рамках ВЭФ Путин заявил, что доходы россиян, в частности, реальные зарплаты, постепенно увеличиваются, однако пока остаются довольно скромными. «Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», — сказал президент.

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