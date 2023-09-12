Греф предсказал снижение ключевой ставки

Греф заявил, что ключевая ставка в 12 процентов долго не продлится

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что текущий уровень ключевой ставки Банка России в 12 процентов долго не продлится. В течение нескольких месяцев ЦБ перейдет к смягчению политики, предсказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, это не очень длинная история. Регулятор научился работать с такого рода инфляционными всплесками. (...) Мне не кажется, что серьезно дальше пойдут. Я думаю, в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация», — отметил Греф.

По его словам, еще через три-шесть месяцев станет понятен эффект от принятых мер и начнется цикл снижения.

Ранее глава Сбербанка заявил, что повышение ключевой ставки Центробанка незначительно повлияет на финансовые результаты Сбера, но сокращение спроса на финансовые ресурсы уже заметно.

В середине августа совет директоров Банка России поднял ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Решение, принятое на фоне месячного ослабления курса российской валюты более чем на 10 процентов, объяснили стремлением вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.