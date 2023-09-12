Путин назвал доходы россиян довольно скромными

Путин заявил, что доходы россиян растут, но пока остаются довольно скромными

Доходы россиян, в частности, реальные зарплаты, постепенно увеличиваются, однако пока остаются довольно скромными, заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает ТАСС.

«Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», — сказал президент. Так он прокомментировал предложение сделать обязательным страхование жилья в России.

Путин напомнил, что сейчас за восстановление жилья после чрезвычайных ситуаций «платят бюджеты разных уровней», в связи с этим нужно обязать россиян страховать свое жилье самостоятельно. Тем не менее делать это прямо сейчас пока нельзя, так как многим людям придется платить уже «с завтрашнего дня». Чтобы смягчить переход, государство должно продолжить какое-то время брать расходы на себя.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил в кулуарах ВЭФ, что пик ослабления рубля пройден, а в ближайшие месяцы на российском рынке даже сформируется избыток валюты. Недавнее падение курса было связано с «довольно серьезным» снижением цен на российскую нефть и восстановлением импорта в Россию на фоне налаживания новых торговых потоков, объяснил помощник Путина. Однако в среднесрочной перспективе стоит ждать притока в страну больших объемов валютной выручки, так как цены на российскую нефть восстановились.