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07:58, 10 сентября 2023Экономика

Аналитики оценили риск роста ключевой ставки

На ВЭФ спрогнозировали ключевую ставку на уровне 12 процентов в ближайшие месяцы
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Центробанк будет удерживать ставку на уровне 12 процентов в ближайшие месяцы, спрогнозировали в разговоре с «Лента.ру» аналитики SberCIB Investment Research в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам экспертов, за период с 2015 по 2023 год ключевая ставка была ниже текущего уровня 90 процентов времени. Они указали на то, что текущее значение ставки уже достаточно высокое, чтобы дополнительно ее повышать. Специалисты предположили, что заявления Банка России о возможном увеличении ставки были связаны с желанием регулятора видеть более сильное ужесточение финансовых условий.

«Однако риск повышения ставки тоже высок: например, он может реализоваться, если курс рубля к доллару в предстоящие дни закрепится выше 100, несмотря на объявленное увеличение продажи валюты Банком России за период с 12 по 22 сентября», — оценили специалисты.

На фоне падения рубля до уровня ниже 100 рублей за доллар регулятор 15 августа провел внеочередное заседание совета директоров и повысил ставку до 12 процентов.

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    Марина Совина
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