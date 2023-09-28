Набиуллина оценила эффективность повышения ставки для поддержки рубля

Набиуллина: при сохранении ставки в 7,5-8,5 % рубль был бы гораздо слабее

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки до 13 процентов оказалось эффективным для сдерживания ослабления рубля. Об этом пишет ТАСС.

Если бы ЦБ сохранил показатель на уровне 7,5-8,5 процента годовых, курс рубля был бы ниже, считает глава регулятора.

«Мы повысили ключевую ставку. Да, это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала. Но если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5 процента, курс был бы гораздо более слабым», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что целевой показатель по инфляции в четыре процента менять нельзя, так как «тогда ориентиры пропадают совсем — ни курс, ни инфляция». По словам председателя ЦБ, рост цен в России будет постепенно замедляться и достигнет текущей цели.

Ранее в сентябре Набиуллина оценила предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова разделить валютный рынок в России по китайской модели — на внутренний и внешний. По его словам, это эффективнее для повышения курса рубля, чем рост ставок и стандартные меры валютного контроля.

Глава Банка России сочла это идею движением назад. Она напомнила, что Китай уже минимум 20 лет пытается либерализовать контроль за движением капитала, в то время как Россия уже прошла этот путь. ЦБ также дал официальный комментарий о создании так называемых мембран на валютном рынке — по его оценке, эта мера приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. Там подчеркнули, что такие ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на курс рубля.