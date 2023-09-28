Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:10, 28 сентября 2023Экономика

Набиуллина оценила эффективность повышения ставки для поддержки рубля

Набиуллина: при сохранении ставки в 7,5-8,5 % рубль был бы гораздо слабее

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки до 13 процентов оказалось эффективным для сдерживания ослабления рубля. Об этом пишет ТАСС.

Если бы ЦБ сохранил показатель на уровне 7,5-8,5 процента годовых, курс рубля был бы ниже, считает глава регулятора.

«Мы повысили ключевую ставку. Да, это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала. Но если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5 процента, курс был бы гораздо более слабым», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что целевой показатель по инфляции в четыре процента менять нельзя, так как «тогда ориентиры пропадают совсем — ни курс, ни инфляция». По словам председателя ЦБ, рост цен в России будет постепенно замедляться и достигнет текущей цели.

Материалы по теме:
Самая дорогая компания Европы подсадила весь мир на уколы для похудения. Как она заработала миллиарды на слабостях людей?
Самая дорогая компания Европы подсадила весь мир на уколы для похудения.Как она заработала миллиарды на слабостях людей?
27 сентября 2023
В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают спасать госкомпанию?
В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают спасать госкомпанию?
26 сентября 2023

Ранее в сентябре Набиуллина оценила предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова разделить валютный рынок в России по китайской модели — на внутренний и внешний. По его словам, это эффективнее для повышения курса рубля, чем рост ставок и стандартные меры валютного контроля.

Глава Банка России сочла это идею движением назад. Она напомнила, что Китай уже минимум 20 лет пытается либерализовать контроль за движением капитала, в то время как Россия уже прошла этот путь. ЦБ также дал официальный комментарий о создании так называемых мембран на валютном рынке — по его оценке, эта мера приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. Там подчеркнули, что такие ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на курс рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Цена российской нефти сильно превысила потолок G7

    Раскрыт уникальный способ купить дешевое жилье

    В США оценили применение Украиной против России ракет ATACMS с кассетной частью

    Зеленский признал отсутствие данных о поставке иранских ракет России

    Расходы на охрану воздуха впервые превысили траты на ископаемое топливо

    Названы сроки окончания бабьего лета в Москве

    Внешность Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети фразой «что с лицом»

    Украинского военного приговорили к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

    Павел Деревянко рассказал об обмане бывшего друга на 45 миллионов рублей

    Генсек НАТО объявил о новых контрактах на боеприпасы для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости